Luiten op het nippertje door in Noord-Ierland

Golfer Joost Luiten heeft zich vrijdag veilig geslagen bij het Ierse Open. De 31-jarige Rotterdammer had 69 slagen nodig voor zijn tweede ronde over de banen van de Portstewart Golf Club in Noord-Ierland, drie onder het baangemiddelde. Met een totaal van 140 haalde Luiten op het nippertje de ‘cut’.

De Nederlandse topgolfer was vrijdag een stuk stabieler dan tijdens de openingsronde, waarin hij weliswaar een hole-in-one sloeg en twee birdies, maar ook drie bogeys produceerde. Luiten hoefde tijdens zijn tweede omloop slechts één bogey in te vullen en hij zette daar vier birdies tegenover.

De Fransman Benjamin Hebert en Daniel Im uit de Verenigde Staten gaan aan kop met 131 slagen, dertien onder par. De Noord-Ierse titelverdediger Rory McIlroy blameerde zich met rondes van 72 en 73, waarmee hij de schifting niet haalde op het toernooi dat hij zelf organiseert.