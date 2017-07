Murray vreesde voor dicht dak op Wimbledon

Donkere wolken pakten zich vrijdagavond samen boven het centercourt van Wimbledon voor Andy Murray. De titelverdediger stond op het punt de vierde set te verliezen in zijn partij in de derde ronde van Fabio Fognini. Murray herstelde zich net op tijd, werkte vijf setpunten van de Italiaan weg en trok de winst vlak voor het invallen van de duisternis alsnog naar zich toe (6-2 4-6 6-1 7-5).

,,Ik vreesde voor een vijfde set”, zei Murray. ,,Dan hadden we de baan af gemoeten, zodat het dak gesloten kon worden. Dan krijg je twintig minuten waarin je veel gaat nadenken over die vijfde set. Bovendien zouden we onder een dicht dak te maken hebben gekregen met andere omstandigheden.”

De nummer één van de wereld was echter net op tijd klaar en zorgde ervoor dat hij de tweede week van Wimbledon haalde. Murray treft in de vierde ronde de Fransman Benoît Paire. ,,Ik ben blij dat ik de eerste week goed ben doorgekomen. Vanaf nu kan alles gebeuren.”