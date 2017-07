Nadal zonder setverlies in vierde ronde

Rafael Nadal is na drie partijen op Wimbledon nog altijd zonder setverlies. De als vierde geplaatste Spanjaard zette vrijdag ook de Rus Karen Chatsjanov met 3-0 aan de kant. De setstanden waren 6-1 6-4 7-6 (3). Het duel op het centrecourt duurde 2 uur en 14 minuten. Het was de eerste partij tussen de twee tennissers op het hoogste niveau.

Nadal, kampioen op Wimbledon in 2008 en 2010, speelt in de vierde ronde tegen Gilles Müller. De 34-jarige Luxemburger versloeg vrijdag de Brit Aljaz Bedene in drie sets: 7-6 (4) 7-5 6-4. De als zestiende geplaatste Müller won in vijf onderlinge duels één keer van Nadal. Dat was uitgerekend op Wimbledon, in 2005.

In de partij tegen Chatsjanov kwam Nadal aanvankelijk amper in de problemen. Pas in de derde set had de 31-jarige Spanjaard het even moeilijk. De tien jaar jongere Rus verzuimde echter in de achtste game drie breakpoints te benutten. In de tiebreak kon Chatsjanov niet meer voor een verrassing zorgen.