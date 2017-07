Roglic twee keer tegen de vlakte in Tour

Het is vrijdag in de Tour de France niet de dag van Primoz Roglic. De Sloveense wielrenner van LottoNL-Jumbo ging in de rit van Troyes naar Nuits-Saint-Georges in korte tijd met zijn fiets twee keer onderuit.

Eerst gebeurde dat ruim 90 kilometer voor de finish bij de bevoorrading. De schade viel mee en hij zat snel weer op de fiets. Toen Roglic weer was aangesloten, ging hij in het gedrang (samen met twee andere renners) opnieuw onderuit. De 27-jarige renner kon ook nu weer snel op zijn fiets stappen.