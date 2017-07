Van Baarle in Tour 300 kilometer op kop

Dylan van Baarle rijdt dit jaar in de Tour de France al 300 kilometer voorop. De Nederlandse wielrenner zit vrijdag in de zevende etappe, net als woensdag in de vijfde rit, mee in de kopgroep.

Van Baarle, die een vrije rol heeft bij Cannondale-Drapac, moet qua op kop gereden kilometers één renner voor zich dulden. De Belgische wielrenner Frederik Backaert van Wanty-Groupe Gobert zat mee in ontsnappingen in de derde en zesde etappe en staat op 391 kilometer. Van Baarle kan daar vrijdag niet meer voorbij.