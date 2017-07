Van Baarle moet het doen met rood rugnummer

Ruim 200 kilometer reed Dylan van Baarle vrijdag voorop in de Tour de France, maar hij moest zich aan de finish in Nuits-Saint-Georges tevreden stellen met het rode rugnummer. De 25-jarige renner van Cannondale werd door de jury uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de zevende etappe, die zoals vooraf al verwacht in de massasprint werd gewonnen door Marcel Kittel. ,,Natuurlijk rijd ik liever voor de overwinning, maar ja, dit is een leuke bijkomstigheid”, zei Van Baarle.

De Nederlander was twee dagen geleden in de rit naar La Planche des Belles Filles ook al mee in de ontsnapping. Net als toen werd het groepje met Van Baarle vrijdag al voor de finish ingerekend. ,,We kregen niet veel ruimte. Die andere mannen waren op een gegeven moment meer bezig met de prijs voor de strijdlust, daardoor hielden ze een beetje in en probeerden ze op het laatst nog weg te springen. Als we volle bak waren blijven rijden, waren we misschien nog wel iets verder gekomen”, zei Van Baarle. ,,Wel weer leuk dat ik die prijs dan krijg.”