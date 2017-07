Van Bon mist avonturiers in de Tour

De avonturiers die in de Tour de France nog op zoek durven te gaan naar een etappezege, sterven langzaam maar zeker uit. Dat vindt Leon van Bon, oud-renner en tweevoudig ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk. ,,Terwijl er echt nog wel kansen liggen voor bepaalde renners, mits ze ook wat moeite doen om bondgenoten te zoeken’’, zei de 45-jarige Van Bon, die tegenwoordig de Tour volgt als professioneel fotograaf, vrijdag voor de start van de zevende rit.

,,Kijk, meespringen met een vluchtgroep kan iedereen. Maar je moet er echt een plannetje voor smeden om succesvol te zijn. Zorgen dat je mensen mee hebt die er ook alles aan doen om te slagen. Ik kan me voorstellen dat een ploeg als Quick-Step, na twee ritzeges voor Marcel Kittel, een dag niet zo de behoefte heeft om de koers te controleren. Ga daar dan eens een praatje maken met een coureur aan wie je veel kunt hebben in een ontsnapping. Zo deed ik dat destijds zelf ook. Het betaalde zich twee keer uit”, aldus Van Bon.

,,Er is een ongeschreven regel dat wanneer een ontsnapping de ene dag succesvol is geweest, dat het de volgende dag niet gebeurt. Tot op heden zijn de vluchtpogingen allemaal mislukt. Dat betekent dus dat de kans steeds groter wordt dat je wel voorop kunt blijven tot de finish.’’

Jos van Emden van LottoNL-Jumbo zou volgens Van Bon een ideale coureur zijn om op avontuur te gaan. De Schiedammer lachte het idee vrijdagmorgen voor de start van de zevende etappe weg. ,,De eerste twee dagen hebben de sprintersploegen de moraal afgepakt bij veel mannen, door een vluchtgroep hooguit een minuut of drie voorsprong te gunnen. Dat maakt de kans dat je succes hebt zo klein. Ik heb bovendien momenteel de benen niet om de hele dag voorop te liggen rammen, en in onze ploeg is in een vlakke etappe alles afgestemd op onze sprinter Dylan Groenewegen.’’

Bij Team Sunweb heerst dezelfde gedachte. ,,Meegaan in een vlucht is een no-go’’, reageerde ploegleider Arthur van Dongen. ,,Een kleine groep is sowieso kansloos. We sparen onze krachten liever om een goede ‘lead-out’ te maken voor onze spurter Michael Matthews.’’