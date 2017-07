Van der Schueren: het is moeilijk haalbaar zo

De voorspelbaarheid en saaiheid van een aantal tot nu toe verreden etappes in de Tour de France, is deels ook de schuld van de ploegen zelf. Dat zei Hilaire van der Schueren, ploegleider van Wanty-Groupe Gobert, vrijdag voor de start van de zevende etappe tegen de NOS.

,,Ik denk dat we wel proberen de etappes minder saai te maken. Ik vind het alleen jammer dat er zes of zeven ploegen rijden om een ontsnapping ongedaan te maken. Het is moeilijk haalbaar dan”, aldus Van der Schueren. ,,Vroeger was dat anders. Toen Jean-Paul van Poppel in 1988 vier etappes in de Tour won, moesten wij van het begin tot het einde op kop rijden. We kregen van niemand hulp. En nu helpt bijna iedereen. En waarom? Ik weet het niet. Sommigen spelen geen rol in de sprint en toch hebben die teams ook veel op kop gereden.”