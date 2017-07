Venus Williams blijft winnen in Londen

Ondanks haar mentale problemen blijft Venus Williams voorlopig winnen op Wimbledon. De als tiende geplaatste Amerikaanse tennisster bereikte vrijdag in Londen de vierde ronde. De vijfvoudig kampioene versloeg de Japanse Naomi Osaka in twee sets: 7-6 (3) 6-4. De 37-jarige Williams had nog nooit tegen de achttien jaar jongere Osaka gespeeld.

In de vierde ronde neemt Venus Williams het opnieuw tegen een ‘jonkie’ op. De eveneens negentienjarige Ana Konjuh uit Kroati├ź fungeert als tegenstander.

Venus Williams beleeft op priv├ęgebied een moeilijke tijd. Ze was vorige maand betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk in Florida. Williams zou op 9 juni een rood licht hebben genegeerd en daardoor in botsing zijn gekomen met een ander voertuig. De passagier in die auto, een 78-jarige man, overleed aan zijn verwondingen. De nabestaanden hebben een klacht tegen Williams ingediend.

Het tragische incident heeft de tennisster zeer aangegrepen. Ze barstte in tranen uit toen ze eerder deze week op Wimbledon een vraag over het dodelijke ongeval kreeg tijdens een perspraatje.