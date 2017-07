Verstappen bijna net zo snel als Hamilton

Max Verstappen heeft vrijdag een hoopgevende snelheid laten zien in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Limburgse Formule 1-coureur noteerde in zijn Red Bull de tweede tijd op het thuiscircuit van zijn raceteam in Spielberg. Hij gaf 0,190 seconde toe op de snelste coureur, de Brit Lewis Hamilton van Mercedes.

Verstappen zint op revanche voor zijn uitvalbeurten in de laatste twee races. De Nederlander eindigde vorig jaar in Oostenrijk als tweede en tekent voor een herhaling van dat resultaat komende zondag.

Hamilton klokte 1.05,975 in zijn snelste ronde en verpulverde het baanrecord van de Red Bull Ring. Hij deed dat op de zogeheten ‘softs’, de zachte banden. Verstappen reed zijn snelste ronde op de ‘supersofts’, iets zachtere banden die doorgaans meer snelheid opleveren. De Nederlander was in de slotfase van de training onderweg naar een nog snellere ronde, toen hij spinde in een bocht.