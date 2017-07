Verstappen vierde in tweede training

Max Verstappen heeft vrijdag bemoedigende tijden neergezet in de twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Limburgse Formule 1-coureur noteerde in zijn Red Bull in de tweede sessie de vierde tijd (1.05,832) op de thuisbaan van zijn renstal. Tijdens de eerste vrije training reed hij de tweede tijd (1.06,165). In beide sessies was de Brit Lewis Hamilton met zijn Mercedes de snelste: 1.05,975 en 1.05,483.

Verstappen zint in Oostenrijk op revanche voor zijn uitvalbeurten in de laatste twee races. Hij eindigde vorig jaar op de Red Bull Ring als tweede en hoopt zondag opnieuw op het podium te eindigen, zeker met de nieuwe motor die in zijn bolide is geplaatst. Verstappen, een liefhebber van natte omstandigheden, gokt ook een beetje op regen tijdens de Grand Prix. De weersvoorspelling voor zondag wijst daar vooralsnog wel op.