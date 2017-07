Weening derde in zware bergrit Oostenrijk

Wielrenner Pieter Weening heeft zich vrijdag laten zien in de vijfde etappe van de Ronde van Oostenrijk, een zware bergrit over vier cols. De 36-jarige Fries zat lang in de kopgroep, maar moest uiteindelijk de Australiër Ben O’Connor en Riccardo Zoidl uit Oostenrijk laten gaan. De 21-jarige O’Connor pakte de winst in Sankt Johann Alpendorf, Weening kwam als derde over de streep.

De routinier van Roompot-Nederlandse Loterij kwam wel als eerste boven op de Hochtor, een klim van de buitencategorie op zo’n 70 kilometer van de streep. De top van deze Alpenreus ligt op meer dan 2500 meter hoogte. Weening mocht zich zodoende de ‘Glocknerkönig’ in Oostenrijk noemen.

Op zo’n 20 kilometer van de streep sprongen O’Connor en Zoidl weg uit de voorste groep en op het laatste klimmetje sprong de jonge Oostenrijk weg bij zijn medevluchter. Weening gaf als nummer drie bijna 1.40 toe.