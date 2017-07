Westwood weer op KLM Open

De Engelse topgolfer Lee Westwood heeft zijn deelname aan het KLM Open toegezegd. De voormalig winnaar (1999) van het Nederlandse golftoernooi uit de Europese tour én oud-nummer één van de wereld deed voor het laatst mee in 2011.

De organisatie van het KLM Open meldde vrijdag de komst van nog drie spelers uit de top 70 van de wereld: de Oostenrijker Bernd Wiesberger (29e) en de Engelsen Chris Wood (64e) en Andy Sullivan (70e). Het KLM Open is van 14 tot en met 17 september op golfbaan The Dutch in het Gelderse Spijk.

Wiesberger eindigde vorig jaar als tweede achter winnaar Joost Luiten. De Rotterdammer komt zijn titel verdedigen.