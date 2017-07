Acht finaleplaatsen voor roeiploeg in Luzern

De Nederlandse roeiploeg is zondag bij de wereldbekerfinale in Luzern met acht boten actief in de A-finales. De Holland Acht en de vrouwen dubbelvier plaatsten zich vrijdag al voor de eindstrijd om de medailles. Daar kwamen zaterdag de vier-zonder (vrouwen), de twee-zonder (mannen), de dubbelvier (mannen), de vier-zonder (mannen) en de tweede Nederlandse acht (mannen) bij. De vrouwen acht was bij een gebrek aan inschrijvingen (slechts vier) vooraf al zeker van een startbewijs voor de A-finale.

Marieke Keijser gaf zaterdag in haar finale van de lichte skiff (niet-olympisch) het goede voorbeeld aan haar teamgenoten. Ze eindigde als tweede achter de Zuid-Afrikaanse Kirsten McCann en zorgde daarmee voor de eerste medaille voor Oranje in Luzern.