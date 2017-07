Basketbalteam verliest opnieuw van Bulgarije

De Nederlandse basketbalploeg heeft zaterdag ook de tweede oefeninterland in en tegen Bulgarije verloren. Oranje ging in Sofia met 91-78 onderuit. Een dag eerder was Bulgarije met 80-71 te sterk voor de ‘Orange Lions’.

Hoofdcoach Toon van Helfteren begon aan het tweede duel met een vijftal dat bestond uit Leon Williams, Jessey Voorn, Arvin Slagter, Roeland Schaftenaar en Henk Norel. Yannick Franke ontpopte zich als topscorer van Nederland met 21 punten. Thomas van der Mars kwam tot 17 punten. Met 11 punten zat Nicolas de Jong ook nog in de dubbele cijfers.

Nederland oefent volgend weekeinde in Den Helder en Weert twee keer tegen Zweden.