Calmejane wint bergrit Tour voor Gesink

De Fransman Lilian Calmejane heeft zaterdag de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. Robert Gesink sloot kort achter de 24-jarige renner van Direct Energie de bergrit af als tweede. De leiderstrui van de Brit Chris Froome kwam niet in gevaar.

De rit door het Jura-gebergte eindigde in Station des Rousses. Gesink en Calmejane waren vroeg mee gegaan in een ontsnapping. Op de laatste klim, de Montée de la Combe de Laisa les Molunes van de eerste categorie, kon niemand Calmejane nog volgen. Alleen Gesink bleef nog in de buurt en de kansen van de klimmer van LottoNL-Jumbo leken nog te keren toen de Fransman kramp kreeg in de slotkilometers. Calmejane, vorig jaar net als Gesink winnaar van een rit in de Vuelta, verbeet de pijn en hield op de streep 37 seconden over. Op 50 seconden werd de Fransman Guillaume Martin derde als aanvoerder van een groep met alle klassementsrenners.

Bij Gesink groeide vorig jaar na zijn ritzege in Spanje het besef dat hij het klassement in de Tour beter kon laten schieten en ook in Frankrijk op jacht moest gaan naar dagsucces. In de eerste week liep de Achterhoeker, tegen zijn natuur in, achterstand op, die hem zaterdag de ruimte gaf om in de aanval te gaan. De Sky-ploeg van Froome zorgde ervoor dat de marge niet te groot werd, maar Calmejane en Gesink mochten om de ritzege strijden.

Zondag volgt een loodzware bergrit met aankomst in Chambéry. Onderweg liggen drie beklimmingen van de buitencategorie.