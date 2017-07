De energie was op bij Gesink

Robert Gesink hield zaterdag aan zijn fraaie tweede plaats in de achtste etappe van de Tour, ruim een halve minuut achter de Franse winnaar Lilian Calmejane, gemengde gevoelens over. ,,Ik heb een superkoers gereden”, zei hij in een eerste reactie bij de NOS.

,,Ik zat er lang nog heel goed bij op de laatste klim. Ik kon het gaatje met die makker echter net niet dichtrijden. Ik ontplofte een beetje. Ik probeerde nog wel te herstellen, maar de winst zat er helaas niet meer in. Gelukkig komen er nog meer kansen voor mij, maar ik zal het zondag wel rustig aan moeten doen na deze inspanning, voor zover dat mogelijk is in de ook al loodzware negende etappe.”

Gesink kon in de slotfase niet profiteren van een flinke krampaanval bij Calmejane. ,,Ja, dat kreeg ik wel te horen, maar bij mij was de energie ook wel op. Het was een heel lastige dag, het was moeilijk om steeds mee te zitten bij alle ontsnappingen. Dat heeft veel kracht gekost. Jammer, mede daardoor moet ik nu genoegen nemen met de tweede plek.”

Volgens ploegleider Frans Maassen van LottoNL-Jumbo had Gesink alles goed gedaan. ,,Hij was er dichtbij, op de klim kwam hij zelfs terug tot op 50 meter maar hij kreeg het gaatje niet gedicht. Het was daarna knokken voor iedere meter”, zei Maassen bij de NOS. ,,Robert had deze rit dik aangekruist. Hij wist dat hij om kans te maken eerder in de Tour tijd moest verliezen, zodat hij voor hert klassement niet meer van belang was. Dat was best lastig voor hem, maar je ziet wat er van komt. Dit geeft heel veel ‘power’ voor de rest van de Tour. Toen hij vorig jaar in de Vuelta een rit won was hij ook al een keer tweede geweest, dus wie weet.”