Djokovic stoomt door naar vierde ronde

Tennisser Novak Djokovic heeft zaterdag redelijk eenvoudig de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Servische nummer twee van de plaatsingslijst rekende in drie sets af met Ernests Gulbis uit Letland: 6-4 6-1 7-6 (2).

Djokovic zag zijn Letse tegenstander een break voorsprong pakken op 1-1 in de eerst set. De Serviër kwam echter terug tot 4-4 en greep de set met 6-4. In de tweede set kon Gulbis geen partij bieden en liep Djokovic snel uit naar 5-0, om de set met 6-1 te winnen. De 28-jarige tennisser uit Letland vocht in de derde set voor wat hij waard was en dwong een tiebreak af. Daarin maakte Djokovic het alsnog gemakkelijk af.

De nummer vier van de wereldranglijst treft in de vierde ronde de Fransman Adrian Mannarino die in een vijfsetter verrassend zijn landgenoot Gaël Monfils had uitgeschakeld.