Dumoulin: niet voor half geld naar Maastricht

Tom Dumoulin wil graag in de Ridderronde van Maastricht rijden op 2 augustus, maar de Girowinnaar is niet van plan onder zijn prijs in actie te komen. Dat zei Dumoulin, die na de Tour voorlopig in vijf criteriums te zien zal zijn in het tv-programma Tour de Limbourg van regionale zender L1.

Volgens de organisatoren lag het startgeld van de Maastrichtenaar boven het totale beschikbare budget van 30.000 euro. ,,De organisatie heeft mij de vraag gesteld of ik misschien voor de helft van het geld wil rondrijden, maar dat kan ik echt niet doen”, zei Dumoulin, die de Tour dit jaar links liet liggen. ,,Als ik dat doe, dan snijd ik mezelf in de vingers, dan heb ik volgend jaar een probleem met de andere criteriums.”

Dumoulin rijdt graag in Limburg. Het criterium van Heerlen past niet in zijn planning, Maastricht wel. ,,Ik snap niet dat ze te weinig geld heeft. Er zijn heel veel kleine dorpjes met criteriums die wel voldoende budget hebben. Ik kan me niet voorstellen dat het Maastricht niet kan lukken om dat geld bij elkaar te krijgen.”