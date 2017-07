Honkballers sluiten winnend af

Het Nederlands honkbalteam is zaterdag tijdens de zestiende editie van het World Port Tournament op de vierde plaats geëindigd. In de afsluitende wedstrijd versloeg het verjongde Oranje de onttroonde titelhouder Cuba met 3-1. Voor de thuisploeg was het de tweede zege in vier dagen op de Cubanen. Nederland zegevierde dinsdag met 6-1.

Stijn van der Meer, Dwayne Kemp en Max Draijer zorgden ieder voor twee hits. Na een infield-hit van Nick Peels en twee stootslagen van Chris Garia en Stijn van der Meer sloeg Dwayne Kemp met volle honken zijn ploeg in de derde inning naar een 2-0 voorsprong. Even later scoorde Van der Meer ook het derde Nederlandse punt.

De finale in Rotterdam gaat zondag tussen Taiwan en Japan.