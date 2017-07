Jamaicaanse sprinter Livermore positief

De Jamaicaanse sprinter Jason Livermore is betrapt op het gebruik van doping. Hij testte in december positief op een nog onbekende substantie tijdens een out-of-competition controle. Livermore won met het Jamaicaanse team goud op de 4×100 meter tijdens de Commonwealth Games. In dat team liep ook Usain Bolt, die eerder al het olympisch estafettegoud van de Spelen van Peking 2008 moest inleveren omdat een andere teamgenoot, Nesta Carter, verboden middelen had gebruikt.

Livermore, niet geselecteerd voor de komende WK, liep bij diezelfde Commonwealth Games naar brons op de 200 meter. Hij moet zich op 11 september verantwoorden voor het Jamaicaanse antidopingcomité.