Kerber met veel moeite naar vierde ronde

Tennisster Angelique Kerber heeft met veel moeite de vierde ronde van Wimbledon bereikt. De Duitse nummer één van de wereld en de plaatsingslijst was zaterdag in een lange partij haar Amerikaanse opponente Shelby Rogers de baas: 4-6 7-6 (2) 6-4.

De 29-jarige Duitse maakte in de tweede set een break achterstand goed om vervolgens in de tiebreak overtuigend de winst te pakken. In de derde set brak Kerber al snel de opslagbeurt van de Amerikaanse, maar Rogers knokte zich terug. De Amerikaanse nummer 70 van de wereldranglijst verzuimde een breakpoint te benutten waarna Kerber wel opnieuw een break voorsprong pakte. Op 5-4 serveerde de finaliste van vorig jaar de wedstrijd uit.

Kerber stuit in de vierde ronde op de als veertiende geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza.