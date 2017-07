Peloton vertrokken voor bergrit in de Jura

Iets voor halfeen is het Tourpeloton van start gegaan voor de achtste etappe, een bergrit van Dole naar Station des Rousses. De aankomst ligt op 1875 meter hoogte. Op 12 kilometer voor de finish ligt de top van de Montée de la Combe de Laisia Les Molunes, een klim van de eerste categorie. Daarna gaat het glooiend richting Station des Rousses.

De Brit Chris Froome is vertrokken in de gele trui. Wellicht gaan concurrenten als Richie Porte, Nairo Quintana en Fabio Aru een eerste poging doen de overmacht van Froomes Sky-ploeg te breken. De Nederlandse klimmer Robert Gesink van LottoNL-Jumbo wil in de aanval gaan om voor de dagzege te strijden.

De finish wordt verwacht rond vijf uur.