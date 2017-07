Ploegleider Contador: stilte voor de storm

Steven de Jongh zag zijn kopman Alberto Contador zaterdag in de achtste etappe van de Tour in het spoor van geletruidrager Chris Froome finishen. De klassementsrenners kwamen allen in een groep op 50 seconden van ritwinnaar Lilian Calmejane binnen. ,,Het was stilte voor de storm”, meende de ploegleider van Trek-Segafredo. ,,In de negende rit wordt het oorlog en de Mont du Chat wordt een scherprechter, zeker als het in de beginfase weer zo losgaat als vandaag. En bovendien met een beklimming van tweede categorie meteen vanuit de start. Het zou wel eens kunnen ontploffen.”

De Jongh zag dat Bauke Mollema, een van de belangrijkste helpers van Contador, een slechte dag had. ,,Bauke bleek niet in goeden doen. Ergens wel logisch, want hij reed na de Giro geen koersen meer. Ik hoop dat hij wel verbetert. Als hij slecht is, moet hij het maar laten lopen en zich sparen voor een volgende rit om Alberto te helpen.”