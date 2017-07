Raonic naar vierde ronde Wimbledon

Tennisser Milos Raonic heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De als zesde geplaatste Canadees rekende zaterdag in drie sets af met de Spaanse tennisser Albert Ramos-Viñolas: 7-6 (3) 6-4 7-5.

Raonic kwam op zijn eigen service nauwelijks in problemen tegen de als 25e geplaatste Spanjaard. Hij kreeg geen breakpoints tegen in de drie sets. In de derde set brak hij de opslagbeurt van Ramos op 5-5 en serveerde de partij vervolgens uit.

De 26-jarige Canadees treft in de volgende ronde de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Oostenrijker Sebastian Ofner.