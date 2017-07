Ten Dam: halve peloton zag kansen

Zoals vooraf aangekondigd ging Laurens ten Dam zaterdag in de achtste etappe van de Tour de France in de aanval. ,,Ik heb best wel afgezien. Vanaf de start tot bijna aan de voet van de laatste klim was het ‘volle bak’ voor mij”, keek Ten Dam bij de NOS terug op de rit die gewonnen werd door de Fransman Lilian Calmejane.

Calmejane behoorde ook tot de vele renners die het al vroeg in koers hadden geprobeerd. ,,Het kon vandaag een ontsnapping worden die de finish zou halen. Het halve peloton zag kansen”, vertelde Ten Dam, die even mee voorop zat en later Robert Gesink – uiteindelijk tweede – naar de voorste groep zag ‘oversteken’. Dat deed ook Michael Matthews, zijn ploeggenoot bij Sunweb. Ten Dam: ,,Met Matthew weet je nooit of hij hier op de streep wat punten pakt. Omdat hij mee was zat ik gevangen. Nou ja, morgen is er weer een dag.”