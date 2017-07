Ten Dam: hopen op Girobenen

Afwachten en meezitten als de juiste mannen gaan. Laurens ten Dam beschreef zaterdag voor de start van de achtste etappe van de Tour de France hoe hij hoopt in de juiste ontsnapping mee te zitten. ,,Je hebt niet twintig pijlen op je boog”, legde de renner van Sunweb het dilemma uit waardoor je soms wel en soms niet reageert als een renner op avontuur probeert te gaan.

Ten Dam reed eerder dit jaar al de Ronde van ItaliĆ«. Hij voelt zich goed, ondervond hij eerder al in de rit naar La Planche des Belles Filles. ,,Ik finishte daar een minuut achter Froome, zeker niet slecht als je twee dagen eerder nog 180 kilometer op kop van het peloton hebt gereden. Ik hoop dat ik dezelfde benen heb als in de Giro. Dat gaan we zien.”