Vijfde startpositie Verstappen

Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de vijfde positie. De Fin Valtteri Bottas mag vanaf pole-position beginnen op het circuit in Spielberg. Bij de kwalificatie zaterdag kwam de negentienjarige Limburger van Red Bull tot de zesde tijd. Omdat Lewis Hamilton (derde) vanwege de vervanging van de versnellingsbak in zijn Mercedes vijf plaatsen op de startgrid naar achteren moet, schuift Verstappen een plekje op. Bottas hield de Duitse leider van het WK-klassement Sebastian Vettel achter zich.

Het is voor Bottas de tweede keer in zijn loopbaan dat hij in de Formule 1 een pole pakt.

Achter Bottas zal Vettel op twee starten, Kimi Räikkönen start van P3 en Verstappens ploeggenoot Daniel Ricciardo start net voor de Nederlander op de vierde plaats op de startgrid.