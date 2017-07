Voetbalsters slagen voor laatste EK-test

De Nederlandse voetbalsters hebben de laatste serieuze test voor het EK afgesloten met een overtuigende zege. Oranje versloeg Wales in Rotterdam met 5-0. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman opent het toernooi in eigen land volgende week zondag in Utrecht tegen Noorwegen.

Tegen Wales, dat zich niet kwalificeerde voor het EK, stuurde Wiegman haar beoogde formatie voor de openingswedstrijd het veld in. Onder de lat begint Sari van Veenendaal voor het eerst een groot toernooi als basiskracht. De keepster van Arsenal lijkt de concurrentiestrijd met 117-voudig international Loes Geurts te hebben gewonnen. Centraal achterin stond Anouk Dekker naast aanvoerster Mandy van den Berg, omdat Stefanie van der Gragt nog niet helemaal topfit is. Daardoor kwam er op het middenveld een plek vrij voor Jackie Groenen, die met haar dynamische en intelligente spel een goede indruk maakte.

Na het afscheid van Manon Melis, de topschutter aller tijden van Oranje, heeft Shanice van de Sanden zich opgewerkt tot de vaste rechterspits. Van de Sanden is met haar snelheid constant dreigend, maar leverde tegen Wales wel erg veel mislukte voorzetten af. Pas na bijna een uur spelen had ze eindelijk succes met een voorzet die door Vivianne Miedema werd ingekopt (3-0). De twintigjarige spits nam even later ook de vierde treffer voor haar rekening, waarmee Miedema haar productie opschroefde naar 41 treffers in 51 interlands. De aanvalster is klaar om te vlammen op het EK, nadat ze twee jaar geleden op het WK in Canada geen enkel doelpunt had gemaakt.

Oranje had op Het Kasteel, waar zo’n vijfduizend toeschouwers zaten, niets te duchten van het zwakke Wales. De voetbalsters verzuimden wel om het grote overwicht om te zetten in een monsterscore. Het bleef bij treffers van Lieke Martens, Daniëlle van de Donk, Miedema (twee keer) en Van den Berg. Vanaf volgende week moet blijken of de voetbalsters voor een EK-stemming in Nederland kunnen gaan zorgen.