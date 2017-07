Wozniacki knokt zich naar vierde ronde

Tennisster Caroline Wozniacki heeft zich zaterdag in een moeizame partij geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De als vijfde geplaatste Deense knokte zich terug in de partij tegen Anett Kontaveit uit Estland en greep in de derde set alsnog de zege: 3-6 7-6 (3) 6-2.

In de eerste set liep de 21-jarige Estse meteen uit naar een 3-0-voorsprong, maar gaf die weer uit handen. Desondanks won ze met 6-3 de set en pakte ook meteen een break voorsprong in de tweede set. Op 5-4 en 6-5 serveerde Kontaveit voor de wedstrijd, maar ze zag de Deense twee keer langszij komen. Wozniacki won vervolgens overtuigend de tiebreak.

Daarmee leek de tegenstand van Kontaveit gebroken. Wozniacki liep meteen uit naar 2-0 in de derde set. Na bijna twee uur spelen benutte de Deense op haar eigen service op 5-2 haar vierde matchpoint. Ze treft in de vierde ronde de als 24e geplaatste Amerikaanse Coco Vandeweghe.