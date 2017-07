Balende Spekenbrink trots op Sunweb-ploeg

Een paar minuten dacht Warren Barguil dat hij zondag de loodzware negende etappe in de Tour had gewonnen. De Franse klimmer van Sunweb stak op de finish in Chambéry juichend zijn hand omhoog en stapte overmand door emoties van zijn fiets. De huilende Barguil hoorde even later echter dat niet hij, maar Rigoberto Urán zijn wiel als eerste over de streep had geduwd.

,,We zijn kennelijk op een paar centimeter na tweede geworden”, zei teambaas Iwan Spekenbrink van Sunweb, die aan de finish van journalisten hoorde dat Urán had gewonnen. ,,Het had beter andersom kunnen zijn, maar dit is ook sport. Toch is dit een dag om met trots op terug te kijken. We hebben het plan bijna tot in perfectie uitgevoerd.” Sunweb had heel wat mannen mee in de vroege vlucht, met naast Barguil onder anderen ook sprinter Michael Matthews. De Australiër pakte in de bergetappe punten voor de groene trui.

,,We hebben de benen en de ploeg om later in deze Tour nog een keer voor een ritzege te gaan”, zei Spekenbrink.