Bottas boekt zijn tweede zege in Formule 1

Valtteri Bottas heeft zondag zijn tweede zege in de Formule 1 geboekt. De Finse coureur van Mercedes won de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de race ook van poleposition begonnen. Aan de finish had hij een kleine voorsprong op kampioenschapsleider Sebastian Vettel, die zijn Ferrari naar de tweede plaats stuurde. De Australiër Daniel Ricciardo werd in de slotfase zwaar belaagd door Lewis Hamilton, maar de coureur van Red Bull hield de Brit van Mercedes achter zich en finishte als derde.

De race van Max Verstappen was al na één bocht ten einde. De Nederlander van Red Bull startte traag door een kapotte koppeling en werd in de eerste bocht van de baan gereden. Het was zijn derde uitvalbeurt op rij.