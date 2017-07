De Jongh: klassement Contador naar de knoppen

Ploegleider Steven de Jongh moest zondag na de negende etappe van de Tour de France een pijnlijke conclusie trekken. ,,Het klassement is voorlopig wel naar de knoppen”, zei hij over zijn kopman bij Trek-Segafredo, Alberto Contador. De Spaanse tweevoudig Tourwinnaar verloor in de loodzware rit naar Chambéry meer dan 4 minuten op klassementsleider Chris Froome.

De Jongh wilde er het liefst niet te lang bij stilstaan. ,,Het neemt niet weg dat we met Alberto nog wel wat gaan proberen. Want deze etappe heeft er bij veel mensen enorm ingehakt. Op de rustdag gaan we maar eens bekijken wat we kunnen doen in de komende twee weken.” Contador zakte naar de twaalfde plaats in het klassement, op 5.15 van Froome.