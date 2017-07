Het onheil blijft Max Verstappen achtervolgen in de Formule 1. De Nederlander is zondag kort na de start uitgevallen in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was het slachtoffer van een crash van de Spanjaard Fernando Alonso, die de Red Bull van de Nederlander van het circuit in Spielberg stootte. Het is de derde uitvalbeurt op rij voor Verstappen en zijn vijfde al in dit seizoen.

De negentienjarige Nederlander begon als vijfde aan de race op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn renstal. Op de tribunes zaten 5000 verwachtingsvolle fans, gehuld in het oranje. In de eerste bocht ging het al mis. De Rus Daniil Kviat was de veroorzaker. Hij ramde zijn Toro Rosso tegen de achterkant van de McLaren van Alonso, de Spanjaard kon de pechvolle Limburger niet ontwijken.

Verstappen reed nog door in een gehavende bolide, maar de teamleiding gaf hem door de boordradio te kennen dat hij de strijd moest staken. De uitvalbeurt betekent wederom nul punten voor Verstappen, die in de laatste twee races – Azerbeidzjan en Canada – uitviel door mechanische problemen.