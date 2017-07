Drie medailles Nederlandse roeiers in Luzern

De Nederlandse roeiploeg heeft zondag bij de wereldbekerfinale in Luzern drie medailles behaald: een zilveren en twee bronzen.

De vrouwen dubbelvier eindigde als tweede in hun finale. Lisa Scheenaard, Olivia van Rooijen, Sophie Souwer en Nicole Beukers moesten alleen Polen voor laten gaan: 6.17,310 om 6.18,010. De Australische roeisters pakten brons.

De Holland Acht en de mannen vier-zonder eindigden in Zwitserland allebei als derde in de eindstrijd. Kaj Hendriks, Boaz Meylink, Roel Braas, Ruben Knab, Mechiel Versluis, Tone Wieten, Bjorn van den Ende, Robert Luecken en stuurman Diederik van Engelenburg zagen het goud naar Duitsland (5.24,310) gaan en ook Australië (zilver in 5.24,800) was aanzienlijk rapper dan de Nederlanders (5.28,140).

In de vier-zonder kwamen Harold Langen, Jasper Tissen, Vincent van der Want en Govert Viergever tot 5.54,720. De zege in Luzern ging in 5.52,920 naar Groot-Brittannië, de tweede plaats was voor de Italianen: 5.54,420.

Zaterdag pakte Marieke Keijser in de finale van de lichte skiff (niet-olympisch) al een zilveren plak.