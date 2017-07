Eindzege Van der Breggen in Giro Rosa

Anna van der Breggen heeft zondag de Giro Rosa op haar naam geschreven. De Nederlandse wielrenster van Boels-Dolmans verdedigde in de afsluitende etappe met start en finish in Torre del Greco haar leidende positie in het klassement met succes.

Van der Breggen kwam aan de leiding in de tweede etappe en stond de leiderstrui sindsdien niet meer af. De olympisch kampioene won de Giro Rosa twee jaar terug ook al.

De ritzege ging zondag naar Megan Guarnier, de Amerikaanse ploeggenote van Van der Breggen. Guarnier pakte vorig jaar de eindzege in Italiƫ. Marianne Vos won de koers drie keer, in 2011, 2012 en 2014.

Van der Breggen bleef zondag op de enige klim van de dag, de Vesuvius, overtuigend overeind. Ze zat in een kopgroep met Guarnier, Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini. Guarnier ging er met de dagzege vandoor. Van der Breggen was de slotdag begonnen met ruim een minuut voorsprong op Longo Borghini in het algemeen klassement.