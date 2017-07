Geraint Thomas valt uit in Tour

Geraint Thomas, de nummer twee in het algemeen klassement van de Tour de France, heeft zondag in de negende etappe moeten opgeven. De Brit van Team Sky, winnaar van de openingsetappe in Düsseldorf, was gevallen in de afdaling van de Col de la Biche. Volgens de Tourorganisatie is er mogelijk sprake van een gebroken sleutelbeen.

Eerder in de rit verdween Robert Gesink al per ambulance naar het ziekenhuis na een val. Ook de Italiaan Manuele Mori, betrokken bij dezelfde valpartij als Gesink, moest opgeven.

Thomas moest de Ronde van Italië ook al voortijdig verlaten wegens de gevolgen van een valpartij.