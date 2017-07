Wielrenner Robert Gesink heeft aan zijn val in de negende etappe van de Tour de France zondag een stabiele breuk in de wervelkolom overgehouden. Dat is gebleken na onderzoek in het ziekenhuis, zo meldt de NOS. Gesink ligt in het ziekenhuis en kan pas naar huis als een passend korset is gemaakt. De verwachting is dat dat maandag klaar is.