Groen licht voor zestien atleten uit Rusland

De internationale federatie IAAF heeft zestien atleten uit Rusland toestemming gegeven om onder neutrale vlag deel te nemen aan internationale wedstrijden. Tot deze groep behoort verspringer Aleksandr Menkov, die vier jaar geleden in Moskou de wereldtitel veroverde. Menkov was destijds de enige die verder sprong dan Ignisious Gaisah, de Nederlander die het zilver pakte.

De Russische bond is nog altijd geschorst vanwege het grootschalige dopingschandaal in het land en daarom kunnen atleten uit Rusland niet meedoen aan internationale evenementen. Zo ontbraken ze vorig jaar op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De Russen komen wel in aanmerking om onder neutrale vlag mee te doen aan internationale toernooien, zoals de WK in Londen, als ze kunnen aantonen dat ze de afgelopen jaren regelmatig op doping zijn getest in een land met een erkend antidopingprogramma.

De IAAF heeft een zogeheten herzieningscommissie in het leven geroepen, met daarin onder anderen de Nederlandse Sylvia Barlag, die alle aanvragen behandelt. Het aantal Russen dat groen licht heeft gekregen, staat inmiddels op 41.