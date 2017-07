Haase verdedigt titel op The Hague Open

Tennisser Robin Haase neemt deel aan de 25e editie van The Hague Open, het graveltoernooi van Scheveningen dat op 17 juli begint. De organisatie meldde zondag dat de nummer 38 van de wereld met een wildcard zijn titel zal verdedigen. Haase is meteen ook de nummer één van de plaatsingslijst.

Het wordt, sinds zijn debuut in 2004, de tiende keer dat hij in het hoofdschema staat. ,,Heel gaaf om mijn titel te verdedigen tijdens de 25e editie”, meldde Haase, die vorig jaar het toernooi voor de eerste keer won door in de finale de Tsjech Adam Pavlasek te verslaan.

Eerder deze maand werden al wildcards uitgereikt aan Tallon Griekspoor en Thiemo de Bakker. De vierde en laatste uitnodiging werd zondag toebedeeld aan Botic van de Zandschulp, de regerend Nederlands kampioen.