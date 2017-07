India trekt zich terug uit Hockey Pro League

India heeft zich teruggetrokken uit de Hockey Pro League, de nieuwe landenstrijd die vanaf 2019 de Champions Trophy en de Hockey World League (halve finales en finales) vervangt. De internationale hockeyfederatie FIH bracht een verklaring naar buiten zonder de redenen te noemen waarom de Indiase hockeybond niet wil meedoen.

De FIH zal later deze maand in Lausanne een vervangend land aanwijzen. Er zijn volgens de mondiale bond genoeg kandidaten om de plek van India in te nemen.

Nederland is al zeker van deelname aan de nieuwe Hockey Pro League. Bij zowel de mannen als de vrouwen doen negen landen mee. De wedstrijden zullen elk jaar tussen januari en juni plaatsvinden. Alle landen spelen in de nieuwe opzet zowel een thuis- als een uitwedstrijd tegen elkaar.

Bij de mannen zullen naast Nederland ook Argentinië, Australië, België, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Pakistan meedoen. Bij de vrouwen zijn naast Oranje ook Argentinië, Australië, China, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten in de competitie opgenomen.