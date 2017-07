Loodzware dag voor Tourpeloton

De spectaculaire etappe van zaterdag in de Tour de France was wellicht nog maar een voorbode voor wat er zondag gaat gebeuren. Het peloton krijgt, opnieuw in de Jura, liefst zeven hellingen voorgeschoteld waarvan er drie uit de zogenoemde buitencategorie. De laatste van dat drietal, de Mont du Chat, geldt als een van de lastigste beklimmingen van Frankrijk. De top ligt op 26 kilometer voor de streep, waarna een lastige afdaling volgt naar finishplaats Chambéry.

Geletruidrager Chris Froome liet zaterdag al weten niet te denken dat de klassementsmannen elkaar zoals zaterdag met rust laten. ,,Het gaat serieuze verschillen geven”, meende de Brit van Team Sky, die voorlopig zijn ploeg- en landgenoot Geraint Thomas als naaste belager heeft. De verwachting is dat het klassement zondagavond flink is opgeschud. De rit begint on 11.55 uur en er moet meteen worden geklommen. De finish is voorzien om 17.00 uur. Na de vermoedelijk loodzware rit is het maandag tijd voor de eerste rustdag.