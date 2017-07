Maassen treurt om val Gesink

Weer kreeg Robert Gesink zondag in de Tour de France te maken met tegenslag. De renner van LottoNL-Jumbo verdween na een val naar het ziekenhuis waar een breuk in zijn lendenwervel werd geconstateerd. Ploegleider Frans Maassen treurde mee met Gesink. ,,Hij heeft zo veel hoogtepunten in zijn loopbaan meegemaakt, maar ook zo veel dieptepunten. Het is heel jammer, maar het is niet anders”, zei Maassen bij de NOS.

Maassen wist iets meer over de oorzaak van de val, al in de eerste beklimming van de dag. ,,Van Jos (Van Emden) hoorde ik dat er een renner van Direct Energie in de berm belandde en naar rechts op de weg viel. Robert reed er overheen en ging ook onderuit. Hij is hard op zijn kont gevallen en heeft vermoedelijk een trapper of een ander deel van een fiets in zijn rug gekregen.”

Maassen wist inmiddels ook dat er sprake was van een stabiele breuk. ,,Ik geloof dat hij twee dagen in het ziekenhuis moet blijven en een gipscorset krijgt.”