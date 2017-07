Miller en Van Uden met wildcard naar KLM Open

Ralph Miller en Ruben van Uden mogen in september meedoen aan het KLM Open. De twee Nederlandse golfers verdienden zondag in Tilburg een toegangsbewijs door het het beste te doen op het zogeheten wildcardtoernooi.

Voor Miller wordt het zijn veertiende deelname aan het KLM Open. De 26-jarige Van Uden debuteert in september in Spijk. Een maand geleden stapte hij over van de amateurs naar de profs en in Tilburg speelde hij zijn eerste toernooi op het hogere niveau.

Het KLM Open, dat deel uitmaakt van de Europese Tour, is van 14 tot en met 17 september in Spijk. Joost Luiten won het toernooi vorig jaar voor de tweede keer, nadat hij in 2013 ook al de winst had gepakt.