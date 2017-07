De regerend olympisch kampioen 50 kilometer snelwandelen, de Slowaak Matej Toth, is voorlopig geschorst. De internationale atletiekfederatie IAAF heeft in zijn biologische paspoort afwijkende waarden gevonden die kunnen duiden op het gebruik van doping. De 34-jarige Toth blijft aan de kant zolang de tuchtprocedure tegen hem loopt, meldde de IAAF.

Toth veroverde goud op de Olympische Spelen van Rio in 2016 en was ook op de WK van 2015 in Peking de beste op de 50 kilometer.