Ook Van Emden geeft op in Tour

Wielerploeg LottoNL-Jumbo is zondag in de negende etappe niet alleen Robert Gesink kwijtgeraakt. Ook Jos van Emden gaf op in de zware bergrit die gewonnen werd door de Colombiaan Rigoberto Urán. Gesink ging al na een paar kilometer onderuit en brak daarbij een tussenwervel. De batterij van Van Emden was simpelweg leeg nadat hij eerder ook al de Ronde van Italië had gereden, meldde de ploeg.

Van Emden werd aan de Tourploeg toegevoegd nadat hij de afsluitende tijdrit in de Giro had gewonnen. De Schiedammer gold als kanshebber voor de openingstijdrit in Düsseldorf, maar daar werd hij zevende. Van Emden krijgt nu rust.