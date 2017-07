Robert Gesink na val uit de Tour de France

Robert Gesink heeft zondag na een val vroeg in de negende etappe van de Tour de France moeten opgeven. De renner van LottoNL-Jumbo, zaterdag nog tweede in de achtste rit, was betrokken bij een valpartij. De Italiaan Manuele Mori leek het ergste slachtoffer, maar uiteindelijk kon ook Gesink zijn weg niet vervolgen. Beide renners werden, zo meldt de Tourorganisatie, per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis.

Gesink heeft na zijn val vooral last van zijn onderrug. Dat meldt zijn ploeg LottoNL-Jumbo zondag via Twitter. Hij wordt in het ziekenhuis onderzocht.

Gesink was een dag eerder nog dicht bij een ritzege, het doel waarvoor hij naar de Tour was gekomen. Op weg naar Station des Rousses slaagde hij er niet in de voor hem rijdende Fransman Lilian Calmejane te achterhalen. De 31-jarige Achterhoeker mikte dit jaar voor het eerst niet op een goed klassement. Door in de eerste week achterstand op te lopen, hoopte hij meer ruimte te krijgen om in de bergen te kunnen aanvallen. Die aanpak leverde zaterdag al bijna succes op. Voor zondag leek hij na die inspanning niet in beeld om een hoofdrol te spelen.

Gesink was bezig aan zijn zevende Ronde van Frankrijk. Hij werd een keer vierde, in 2010 na het schrappen uit de uitslag van de dopingzondaars Alberto Contador en Denis Mentsjov, en een keer zesde. Maar ook verdween hij twee keer voortijdig uit de ronde. In 2009 na een val waarbij hij zijn linkerpols brak, in 2012 opnieuw na een val hoewel hij het nog enkele ritten probeerde.