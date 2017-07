Schippers snelste in series 100 meter Londen

Dafne Schippers heeft zondag bij de Diamond League in Londen de beste tijd neergezet in de series van de 100 meter. De Nederlandse atlete kwam in het Olympisch Stadion, waar volgende maand de wereldkampioenschappen zijn, tot 10,96 seconden. Dat was één honderdste boven haar beste tijd dit seizoen tot dusverre.

Michelle-Lee Ahye uit Trinidad en Tobago werd in de heat van Schippers tweede in 11,05. Murielle Ahouré uit Ivoorkust werd derde: 11,06. In de andere serie was de Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor het rapst (11,04). Regerend olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica zette de tweede tijd neer: 11,16.

De finale van de 100 meter is later op zondag.