Schippers tweede achter Thompson in Londen

Dafne Schippers is zondag bij de Diamond League in Londen als tweede geëindigd op de 100 meter. De 25-jarige Nederlandse had in het Olympisch Stadion 10,97 seconden nodig voor haar race, twee honderdsten van een seconde boven haar beste tijd dit seizoen. Olympisch kampioene Elaine Thompson uit Jamaica won in 10,94. De Nigeriaanse Blessing Okagbare-Ighoteguonor eindigde kort achter Schippers (10,99) als derde.

Schippers wil in augustus in hetzelfde stadion als zondag haar wereldtitel op de 200 meter prolongeren. Ze gaat ook voor een topklassering op de 100 meter, waarop ze twee jaar geleden zilver pakte.