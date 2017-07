De honkballers van Taiwan hebben zondag voor de tweede keer het World Port Tournament gewonnen. In de finale in Rotterdam werd Japan met 3-2 verslagen. Taiwan was eerder in 2011 de beste.

De beslissing viel zondag in de verlenging, waarin derdehonkman Hsin Chuan Wang het derde punt voor Taiwan maakte.

Nederland, dat aantrad met een verjongde ploeg, eindigde het World Port Tournament als vierde door zaterdag titelhouder Cuba met 3-1 te verslaan.